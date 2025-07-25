29-річний перуанець Коннер Уертас дель Піно (№ 176 АТР в парі), 24-річний бразилець Матео Баррейрос Реєс (№ 365 АТР у парі) та 30-річний колумбієць Андресі Урреа (№ 412 АТР) рішенням ITIA отримали бан після виявлення у них забороненої речовини.

Рекордсменка жіночого марафону була дискваліфікована через позитивний допінг-тест

Всі троє тенісистів 14 травня 2025 року на турнірі ATP Challenger у Боготі здали допінг-тести, які виявили у них наявність болденону – забороненого анаболічного препарату, що входить до списку WADA. Жоден з гравців не мав дозволу на використання цієї речовини у рамках якихось терапевтичних рекомендацій.

Обов'язкове тимчасове відсторонення почало діяти, починаючи з 7 липня цього року. Поки жоден з тенісистів не подав запит до Незалежного трибуналу на зняття відсторонення, хоча така можливість у них є згідно з правилами.

Російський боксер отримав дискваліфікацію за допінг – він змінив громадянство та вийде на ринг попри бан