Третя ракетка світу Александр Звєрєв програв Феліксу Оже Альяссіму в боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу. Звіт про гру та результат поєдинку – в цій новині на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, чоловіки, 1/16 фіналу

Александр Звєрєв (Німеччина, ATP № 3) – Фелікс Оже Альяссім (Канада, ATP № 27) – 1:3 (6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6)

"Чорна смуга" Александра Звєрєва продовжується. Німецький тенісист поступився в 1/16 фіналу US Open-2025 27-й ракетці світу Феліксу Оже Альяссіму. Представник Канади програв першу партію в матчі, проте завдяки перемозі на тай-брейку в другому сеті розпочав грандіозний камбек. У третьому та четвертому сетах Фелікс двічі виграв з рахунком 6:4, оформивши чергову сенсацію на турнірі.

Матч тривав 3 години 49 хвилин.

В 1/8 фіналу на Оже Альяссіма очікує зустріч проти росіянина Андрія Рубльова.

