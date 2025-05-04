Журналісти Talk SPORT запитали промоутера K2 Олександра Красюка, скільки ще боїв планує провести український чемпіон Олександр Усик.

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"Це число не можу сказати ані я, ані хтось інший. Все залежить тільки від Олександра Усика. Він єдиний, хто приймає рішення, і він єдиний, хто вирішує, чого ще він хоче досягти. Олександр уже згадував, що третій бій з Тайсоном Ф'юрі теоретично для нього прийнятний. Але я б сказав, що було б розумніше планувати це після цього бою з Даніелем Дюбуа", – заявив Красюк.

Додамо, що Олександр Усик у випадку перемоги в реванші проти Даніеля Дюбуа може вдруге стати абсолютним чемпіоном світу з боксу, зібравши у себе всі найпрестижніші пояси в надважкій вазі. Другий бій між українським чемпіоном та 27-річним британцем відбудеться 19 липня у Лондоні.

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