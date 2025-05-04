Третій бій Ф'юрі проти Усика – Красюк прокоментував можливу трилогію, але є один нюанс
Олександр Красюк висловився про можливий третій бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.
Журналісти Talk SPORT запитали промоутера K2 Олександра Красюка, скільки ще боїв планує провести український чемпіон Олександр Усик.
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"Це число не можу сказати ані я, ані хтось інший. Все залежить тільки від Олександра Усика. Він єдиний, хто приймає рішення, і він єдиний, хто вирішує, чого ще він хоче досягти. Олександр уже згадував, що третій бій з Тайсоном Ф'юрі теоретично для нього прийнятний. Але я б сказав, що було б розумніше планувати це після цього бою з Даніелем Дюбуа", – заявив Красюк.
Додамо, що Олександр Усик у випадку перемоги в реванші проти Даніеля Дюбуа може вдруге стати абсолютним чемпіоном світу з боксу, зібравши у себе всі найпрестижніші пояси в надважкій вазі. Другий бій між українським чемпіоном та 27-річним британцем відбудеться 19 липня у Лондоні.
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