Робота Володимира Яременка з українськими спортсменами була відзначена на міжнародному рівні.

Головний тренер збірної України з жіночої боротьби Володимир Яременко визнаний Об’єднаним світом боротьби (Міжнародною федерацією боротьби) найкращим тренером Європи 2024 року, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

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Торік Яременко був асистентом Володимира Євонова в національній збірній і привів до другої поспіль олімпійської медалі особисту вихованку Ірину Коляденко – в Парижі-2024 спортсменка здобула срібло після бронзи в Токіо-2020. Наприкінці минулого року Міністерство молоді і спорту України призначило Яременка головним тренером національної збірної.

Нині українки під керівництвом Яременка виступають на чемпіонаті Європи в Братиславі (Словаччина). Напередодні Анастасія Алпєєва завоювала золото у ваговій категорії до 76 кг.

Саме в рамках чемпіонату Європи Яременко й отримав нагороду найкращому тренерові континенту 2024 року.

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