Тренер збірної України з волейболу оцінив фото Плотницького з натяком на повернення в команду
Рауль Лосано висловився про фотографію, якою поділився екс-капітан національної команди Олег Плотницький.
Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано відкинув припущення про те, що український догравальник італійського клубу Перуджа Олег Плотницький незабаром може відновити виступи за національну команду.
Плотницький може повернутися у збірну України – волейболіст зробив інтригуючий допис в соцмережах
"На фото я бачу групу хороших друзів на відпочинку. Це чотири чудових гравці. У мене немає подальших коментарів", – цитує Лосано Sport.ua.
Плотницький навесні 2024 року заявив про завершення кар'єри в лавах збірної України.
