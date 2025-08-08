Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано відкинув припущення про те, що український догравальник італійського клубу Перуджа Олег Плотницький незабаром може відновити виступи за національну команду.

"На фото я бачу групу хороших друзів на відпочинку. Це чотири чудових гравці. У мене немає подальших коментарів", – цитує Лосано Sport.ua.

Плотницький навесні 2024 року заявив про завершення кар'єри в лавах збірної України.

