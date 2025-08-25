"Дуже-дуже засмучені, що не змогли виграти цей матч. Те, як команда билася сьогодні, ми були настільки сміливими та сильними, – це показало мені, що ми зробили гарну роботу. Сьогодні ми програли, але на майбутнє це гарний урок для мене та команди.

Україна зазнала болючої поразки від Японії на ЧС з волейболу, маючи перевагу 2:0

Сподіваюся, що останній матч проти Камеруну ми виграємо і повернемося в Україну з позитивом. І з хорошими сподіваннями на майбутнє і наступний сезон. Знаю, що буде складний сезон – ми дебютанти Ліги націй. Але я думаю, що ось такі матчі – проти Сербії та Японії – показали усім, що ми можемо бути хорошим суперником для усіх команд", – заявив Глушак для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України зазнала двох поразок на ЧС-2025 та достроково втратила шанси на вихід в плей-офф.Свій останній матч на турнірі "синьо-жовті" зіграють 27 серпня проти збірної Камеруну.

