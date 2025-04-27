"Дуже добре, що змогли відігратися з 0:2. Коли забили свою другу шайбу, зрозуміли, що можемо грати з цією командою. Тут ми підвищуємо свій клас. Похвалили наших гравців, також привітав посол України. Набрали лише очко – це поразка у нашому доробку.

Збірна України з хокею двічі перемогла Японію в контрольному матчі – останній етап підготовки перед чемпіонатом світу

Перекидали британців? Кидки – це статистика, яка не показує, хто переміг. Звісно, є теорія, що кількість переходить у якість, але в хокеї це не завжди працює. Перекидали – добре. Закинули три шайби – також непогано. Але в підсумку ми програли", – наводить слова Христича Суспільне.Спорт.

Нагадаємо, збірна України стартувала з поразки від Великої Британії на чемпіонаті світу-2025 з хокею, поступившись у серії булітів. "Синьо-жовті" після цієї гри набрали 1 очко та розташувались на третьому місці, тоді як Британія з 2 балами опинилась на другій сходинці.

Україна здійснила камбек з 0:2 проти Великої Британії на ЧС-2025 з хокею, але програла по булітах