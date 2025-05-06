8 та 11 травня національна чоловіча команда України з гандболу проведе заключні матчі кваліфікації Євро-2026 відповідно зі збірними Нідерландів та Фарерських островів.

Збірна України з гандболу визначилась зі складом на ключові матчі відбору Євро-2026

Підопічні Вадима Бражника потраплять на чемпіонат Європи, якщо у своїй групі посядуть місце у топ-2 або увійти до топ-4 найкращих третіх місць. Зараз українці посідають 3-те місце з чотирма очками. Попереду за кращими додатковими показниками йде команда Нідерландів, лідер групи – збірна Фарерських островів (5 очок).

"Завдання – перше або друге місце та вихід на Євро. Починаємо працювати в повному режимі та в повному складі. У нас є новачки, тому треба з ними попрацювати. Треба, щоб вони влилися в наш колектив. Основна задача – це тактика, тому що кінець сезону, якесь фізичне навантаження або щось інше — це вже неможливо. Інша задача — гарний, бойовий настрій на гру з Нідерландами", – розповів Бражник у інтерв’ю Суспільне Спорт.

Головний тренер української команди також визнав той факт, що зараз відношення у суперників до збірної України інше, ніж було на старті відбору.

"По-перше, у нас напад майже найкращий у цьому відборі. Я маю на увазі відсоток. Тому я вважаю, що напад у нас доволі такий сильний на сьогоднішній день. І у нас є класні гравці, які можуть реалізувати моменти. Тому я думаю, що Нідерланди так само, не бояться нас, але поважають це 100%. Якщо на початку відбору було все складніше, то зараз ми їх змусили себе поважати", – додав Вадим Бражник.

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