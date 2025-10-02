Головний тренер юнацької збірної України з футзалу Ігор Москвичов оцінив перемогу над командою Італії (2:0) у завершальному поєдинку групової стадії чемпіонату Європи-2025 та зізнався, до чого українці будуть прагнути у півфіналі з Іспанією.

"Я дуже радий, що Україна знову у півфіналі, але нашою метою є фінал, тож ми маємо зробити ще один крок. Я пишаюся своєю командою, як і після матчу з Португалією. Попри поразку у тій грі, ми отримали позитивні емоції, і сьогодні я знову пишаюся своєю командою.

Ми проаналізували попередні матчі Італії та виявили їхні сильні та слабкі сторони. Тому своєю тактикою ми намагалися створити їм якомога більше проблем, а також розробили план дій у захисті", – цитує Москвичова АФУ.

Матч 1/2 фіналу футзального Євро-2025 U-19 відбудеться у п’ятницю, 3 жовтня.

