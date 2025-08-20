"Останні декілька днів ми бачимо з тренерами дуже гарні емоції в команді – це було в матчі проти Швейцарії, зараз відчувається ще більше. Є бажання і розуміння, для чого ми тут знаходимось. Ми знаємо, що ми ще не закінчили справу і все залежить тільки від нас. Ми маємо бути зосереджені, сфокусовані на нашій грі на обох кінцях майданчика, і головне – маємо бути готовими до фізичного баскетболу.

Словаччина – Україна: де та коли дивитися матч пре-кваліфікації ЧС-2027 із баскетболу – безкоштовна трансляція

У Словаччини був тиждень на підготовку, але я не знаю, що кардинально можна змінити за цей час. Перший фактор – це талант команди, другий – як вона підготовлена, і я не думаю, що ми побачимо від них щось кардинально нове. Якщо ми зіграємо жорстко і агресивно в захисті, то на своїй половині проблем не має бути. Проблеми можуть бути тільки, якщо ми вирішимо, що ми вже все зробили, але ми нічого ще не зробили. Ми не маємо думати про турнірне положення – треба зіграти в свій баскетбол. З кожним матчем за моїми відчуттями, за статистикою, складається враження, що ми покращуємо свою гру, як команда.

В двох останніх матчах, які ми виграли, було багато речей, які треба виправляти, але головне, що ми перемогли. Плюс гравці відійшли від навантажень, хоча я не вважаю, що вони були важкими – можна було б потренуватися, як мінімум, один екстра-тиждень. Але десь ми почали якісніше грати і важливо, що хлопці насолоджуються процесом. Молоді та досвідчені гравці доповнюють один одного, тому мікроклімат в команді перед завершальним матчем відмінний. В такому процесі без цього ніяк", – наводить слова Багатскіса ФБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, збірна України зіграє останній матч пре-кваліфікації до ЧС-2027 проти команди Словаччини. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

