Чоловіча збірна України у передостанньому поєдинку стартового раунду відбору ЧС-2027 з баскетболу взяла реванш у Швейцарії за поразку на старті турніру – 73:64.

Україна впевнено розібралася зі Швейцарією у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

"Перед матчем відчувалося, що гравці були по-справжньому сфокусовані на грі. Близько 13 хвилин на старті матчу ми грали в баскетбол високої якості, грали розумно, грали у фізичний баскетбол. Але, на жаль, як завжди, нам не вдалося продовжувати в тому ж дусі. Чому? Це риторичне питання, звичайно. Я знаю, чому так. В другій половині, особливо в четвертій чверті, ми не приймали правильних рішень пʼять поспіль разів. В четвертій чверті ми добре грали, старалися, агресивно діяли в захисті. Але суперник жив за рахунок наших помилок – я це сказав команді після матчу. Вони взяли все, що ми їм віддали. Ми маємо бути розумнішими, маємо бути виваженішими. Ми маємо грати більш дисципліновано, приймати кращі рішення. Але найголовніше сьогодні – це перемога.

Ривок на старті? Так, ми добре почали матч. Ми напрацьовували це поєднання гравців протягом останніх двох тренувань. І ці гравці виглядали справді добре разом. Я не про гру окремих гравців, а про всіх разом. Тому ми й почали цей матч добре.

В Словаччину ми маємо взяти з собою хороші рішення в нападі – це те, що нам треба привезти з собою з Латвії. Ми маємо грати спокійно. Ми в Братиславу не їхатимемо відпочивати. Так, це гарне місто, але ми маємо продовжувати працювати. І та робота, яку ми виконали тут в Ризі, вона нічого не означатиме, якщо ми не зіграємо в Братиславі, як справжні чоловіки, які зараз захищають Україну", – цитує Багатскіса пресслужба ФБУ.

У таблиці групи D лідирує Швейцарія, маючи 2 перемоги та 2 поразки. Вона боротьбу вже завершила. Далі йдуть Україна (2 перемоги, 1 поразка) та Словаччина (1 перемога, 2 поразки).

20 серпня на збірну України чекає зустріч з командою Словаччини. Початок – о 19:00 за київським часом. Це буде завершальна гра пре-кваліфікації ЧС-2027 у групі D.

"До Ломаченка є питання": син Кличка відверто оцінив українських боксерів