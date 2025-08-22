Українська молодіжна чоловіча збірна з волейболу в першому турі чемпіонату світу переграла команду Аргентини у чотирьох партіях – 25:21, 25:20, 23:25, 25:21.

Україна переграла Аргентину у першому матчі молодіжного ЧС-2025 з волейболу

"Важкий матч, перша гра. Чесно кажучи, ми ще трошки не відійшли від подорожі і я переживав, що хлопці будуть себе не дуже добре почувати. Але, на щастя, вийшло, постаралися, хоча і була дуже важка гра.

Передусім Аргентина добре грала, грали хлопці добре, показували гарний волейбол. Ми були трошки краще перші два сети, але аргентинці утримували дуже сильний рівень, дуже мало помилялись, а ми в третьому сеті навпаки трохи зупинились. Тоді наші емоції вже не були такі як на початку, тому треба було щось змінити, стабільніше заграти. В третьому сеті ми змогли цього зробити до кінця", – цитує Сергія Капелуся Суспільне Спорт.

У п’ятницю, 22 серпня, на збірну України чекає зустріч з командою Італії, початок – о 15:00. Також у групі D ЧС-2025 виступають команди Індонезії, Франції та Тунісу. До плей-офф вийдуть чотири найкращі команди з кожної групи попереднього етапу.

"Італія і Франція одні з найкращих команд у світі. Ще трохи маємо інформації про Туніс, а про Індонезію отримаємо інформацію по цьому ЧС. Будемо аналізувати і думати, як з ними грати. Туніс теж непогана команда. Звичайно, це не команда рівня Італії чи Франції, але зараз дуже вирівнявся волейбол. Нема команд, які були б прохідні. Трохи розслабишся і втратиш концентрацію – може бути проблема.

Передусім ми постараємось достатньо дати інформації волейболістам, щоб вони були готові, коли вийдуть на майданчик. Треба бути добре підготовленим, звичайно треба вміння, також фізичний аспект ну і це все збирається в одне ціле – знайдемо мотивацію для них. Але саме цього команді не бракує", – розповів Капелусь.

