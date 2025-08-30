"На жаль, це наша, можливо, найслабша сторона: буває, ми непогано граємо, а потім не можемо зробити три, чотири чи п'ять переходів. Це проблема, бо деколи ми сильно "сідаємо" в атаці: не виходить закінчити м'яч, навіть з хорошого приймання.

Україна з камбеком розбила суперника у стикових матчах молодіжного ЧС з волейболу (ВІДЕО)

Може, десь втрачаємо концентрацію. Напруга всіх цих матчів, які ми проводимо протягом цього часу, може теж даватися взнаки.Треба працювати над якістю та стабільністю на тренуваннях. Хлопці молоді. Їм ще треба багато працювати над тим, аби підтримувати хорошу гру на довшій дистанції. Звідси й береться нерівна гра, особливо в атаці", – сказав Капелусь для Суспільне Спорт.

Збірна України обіграла команду Туреччини (3:1) у матчі за 9-16 місця. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть проти Республіки Корея. Гра відбудеться сьогодні, 30 серпня, початок – о 15:00 за Києвом.

Україна знищила суперника в завершальному матчі жіночого ЧС з волейболу та покинула турнір