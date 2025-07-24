– Я задоволений рахунком, але не грою. Були дві різні половини гри. Ми почали гру жахливо і Нідерланди "жили" внаслідок наших втрат, наших рішень в атаці, користувались тими можливостями, які ми їм давали. А потім у другій половині гри ми заспокоїлись. Ми грали спокійніше, атаки почали доводити до логічного завершення. Хочу сказати, що умовний перелом у гуру вніс Слава Кравцов, який має стільки років, скільки має, і тренується, не жаліючи себе. І зараз реально допоміг у грі.

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Попри те що ми через перебір фолів втратили лідерів Ковляра та Санона, але ми до кінця були командою. Десь я, десь гравці приймали нестандартні рішення і це призвело до того, що в кінці матчу ми контролювали гру і довели справу, можу сказати, до логічної перемоги.

– З перших днів на зборі працює Владислав Семерич, зараз приєднався Єгор Сушкін, для яких це дебютний період в збірній. Обидва сьогодні не грали. Цей збір для них більше ознайомчий чи ви на них розраховуєте?

– В першу чергу планується їх використовувати в тренувальному процесі й за можливості будемо їх використовувати. Вони лише роблять перші кроки в чоловічому баскетболі. Можна сказати, що лише нюхають повітря чоловічого дорослого баскетболу. В будь-якому разі це майбутнє збірної України.

– Які взагалі новини щодо комплектації збірної?

– Нема новин. Мають приїхати гравці в США, але не зрозуміло коли. У Ростислава Новицького проблеми з документами та він не може виїхати, а Богдан Близнюк зник і не виходить на зв'язок, – цитує Айнарса Багатскіса Федерація баскетболу України.

Додамо, що в першій товариській грі проти Нідерландів Україна перемогла з рахунком 90:86. 25 липня відбудеться ще одна гра між командами. Матчі проводяться в рамках підготовки до старту прекваліфікації ЧС-2027.

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