"Ми не недооцінювали Фінляндію, це чудова команда. Те, що вирішило гру, – це їхній напад на підбиранні. Фінляндія заслужила на перемогу; це була відмінна гра. Якщо хтось думав, що ми поставилися до них легковажно – це не так.

Ми знаємо, що це за команда – вони грають з великою енергією, добре кидають по кошику та є найкращими на підбираннях у турнірі. У них було 20 підбирань у нападі. Ми не знайшли рішення проти цього, а це важлива частина гри. Сербія програла, навіть попри те, що Фінляндія влучала лише 41 відсоток кидків, але набрала 92 очки. Це ілюструє значення підбирання в нападі. Воно також дало їм упевненість.

Євробаскет-2025: сенсаційна поразка Сербії від Фінляндії, Литва перемогла Латвію в балтійському дербі

Можна шукати виправдання, але реальність у тому, що на такому турнірі потрібно бути в найкращій фізичній формі. Ми не були. Кілька гравців грали з травмами. У команді також був вірус – хвороба. Нікола Йокіч не тренувався. Це не виправдання, але коли граєш проти такої команди на такому турнірі, треба бути фізично сильнішими. Не можна сказати, що гравці не віддали все, що могли – завжди можна дати більше, але цього разу просто не вийшло.

Усі бачать нас як абсолютного фаворита, тоді як фіни грають без тиску, незалежно від того, влучають вони чи промахуються. Це відома ситуація, тут нічого нового. У деяких матчах у нас були хороші відрізки, коли наш захист додавав нам упевненості, але сьогодні ви бачили, наскільки це було важко. Ми повинні визнати: гравці справді віддали всі сили.

Звичайно, ніколи не програєш через одну причину – завжди їх кілька. Що можу сказати – те, що всі бачили: лише в другій чверті ми встановили баланс, коли контролювали підбирання. Це була єдина чверть, яку ми виграли, а отже, це був ключ до гри. Після цього ми цього не робили – і саме тому програли", – наводить слова Пєшіча BasketNews.

Євробаскет-2025: Німеччина зламала опір Португалії у 1/8 – фінальна чверть була нищівною