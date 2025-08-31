Асистент тренера збірної Литви та головний наставник Хокейних Панків з Вільнюса Міндаугас Кієрас трагічно загинув на 46-му році життя. Про це оголосили в Федерації хокею Литви.

18-річний хокеїст потонув у Балтійському морі – пошуки тіла тривали понад тиждень

Подробиць трагедії не повідомляють. Відомо лише, що смерть настала внаслідок нещасного випадку.

Кієрас за час своєї ігрової кар'єри взяв участь у 20-х чемпіонатах світу у різних дивізіонах. В доробку литовця 100 матчів за збірну.

У 2018 році Кієрас розпочав кар'єру тренера. Він був наставником Фенікс Вільнюс, а також недовго очолював збірну Литви. З 2020 року він повернувся у клубний хокей, але залишився асистентом головного тренера в національній команді.

Сокіл підсилився результативним нападником Київ Кепіталз