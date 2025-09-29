"Я хочу, щоб він провів час зі своєю сім'єю. Підготовка до поєдинків – це завжди тривала розлука, вона дуже сильно впливає на людину.

Майбутнє? Знаєте, перемога над Канело була такою легкою, що я йому сказав: "Дідько, в тебе ще точно є два-три поєдинки". Якщо він хоче спробувати опуститись в першу середню вагу – я не проти. Подивимось", – сказав Макінтайр для Fight Hub TV.

Нагадаємо, 14 вересня Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Раніше 38-річний американець виграв всі престижні титули у першому напівсередньому та напівсередньому дивізіоні.

