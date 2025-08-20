Бен Девісон, тренер британського надважковаговика Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), впевнений, що Олександр Усик має прийняти пропозицію щодо бою від свого підопічного.

Непереможний британець пригрозив Усику та Паркеру поєдинками за титул WBO: "Усі ці бої можуть відбутися"

"Справа не в грошах. Це шанс для Мозеса вийти на бій проти, можливо, найкращого суперважковаговика всіх часів. Він отримує можливість перевірити свої навички проти нього.

Усик ще не зустрічався на рингу з кимось на кшталт Мозеса, тому що таких просто не було. Хтось, хто може змагатися за боксерським IQ з ким завгодно в будь-якій ваговій категорії. Хтось моторний, швидкий і дуже сильний. Його ще не було", – цитує Девісона Boxing News 24/7.

Ітаума 16 серпня у Саудівській Аравії переміг нокаутом у першому раунді у земляка Ділліана Вайта. Мозес виграв титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний пояс чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).

Усик, як відомо, 19 липня у Лондоні став вдруге абсолютним чемпіоном хевівейту, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді.

