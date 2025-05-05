"Команда Усика побачила зміну в Даніелі? Це спостереження, яке вони мали зробити. Команда Усика має рацію у своїх спостереженнях. Їхній обов'язок – спостерігати за нами, а наш обов'язок – спостерігати за ними.

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Тут річ у тому, щоб знати свого ворога. Особливо на цьому рівні. Ти маєш знати ворога в обличчя. І як я казав, ми ретельно розберемо кожну частину інформації, кожну частину дій для того, щоб бути успішними 19 липня. У нас достатньо досвіду, щоб цього досягти", – сказав Чарльз у коментарі BoxNation.

Нагадаємо, реванш Усик – Дюбуа відбудеться в Лондоні на стадіоні Вемблі. Боксери вже зустрічалися у серпні 2023-го у Вроцлаві. Тоді Дюбуа у 5-му раунді завдав Усику удару нижче пояса і вимагав рахувати нокдаун. Втім, рефері дав українцю більше часу на відновлення, щоб той у 9-му раунді нокаутував британця.

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