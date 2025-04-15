Після перемоги українського чемпіона в першому поєдинку команда Дюбуа довго протестувала через удар британця нижче пояса. Пройшов час, але в таборі 27-річного боксера все ще не змирились з результатом того бою.

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"Тоді Усик не встав би на рахунок судді. Його центральна нервова система була відключена. Я говорив з експертами, які краще за мене розуміються на анатомії людини. Ми все проаналізували, і вони пояснили, що відбувалося з його тілом – це був спазм. Але той бій вже в минулому.

Якщо наступним поєдинком Даніеля Дюбуа буде саме реванш з українцем, то ми подбаємо про те, щоб не залишилося жодних суперечок, коли він завдасть влучний удар Усику. Усе буде остаточно й без жодних сумнівів", – заявив Дон Чарльз в інтерв'ю Box Nation.

Нагадаємо, що в першому бою між боксерами у 2023 році Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді.

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