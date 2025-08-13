Колишній професійний боксер Кіран Фаррелл, який працював у команді екс-чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), оголосив про свій відхід.

Дюбуа втратив дозвіл на бої та тренування після нокауту від Усика – відомо, на скільки українець його "вимкнув"

"Я ухвалив рішення розлучитися з командою Дюбуа. За 18 місяців із Тріпл-Ді (DDD) ми досягли багато чого, включно з незабутнім вечором на Вемблі. Допомога Дюбуа в завоюванні чемпіонських титулів була воістину цінною на багатьох рівнях. Бажаю Даніелю всього найкращого в майбутньому", – написав Фаррелл у мережі Х.

Даніель Дюбуа 19 липня в Лондоні на Вемблі програв нокаутом українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО) та позбувся поясу IBF у надважкій вазі.

Топ-5 боїв Дюбуа на профі-рингу