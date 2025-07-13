Наставник Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), який володіє поясом чемпіона IBF у суперважкому дивізіоні, видав порцію схвальної характеристики на адресу українця Олександра Усика (23-0, 14 КО), який є об'єднавчим чемпіоном світу, але заявив про повну підтримку свого підопічного.

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"Даніель бився з Усиком 24 місяці тому, і вони відчули один одного. Вони були разом у рингу. Усик відчув Даніеля в Польщі, а Даніель зробив те саме щодо Усика.

Головний виклик (для Даніеля) – це містер Олександр Усик, який є непереможним бійцем, бійцем-генієм, дуже розумною особистістю. Навіть не враховуючи бокс, його IQ дуже високий. Я говорив багато речей про нього. Дотримуюся дуже сильної думки про те, що трапилося в Польщі два роки тому, але тепер ми прийшли до нинішнього моменту. Я дійсно цілком поважаю цю людину, Даніель Дюбуа його так само поважає, але боюся, що тепер наша черга. Це наш дім. Якби це був футбол, то ми зіграли на виїзді два роки тому, а тепер у нас матч-відповідь, який відбудеться на нашій території. І ви побачите шоу. Даніель Дюбуа пообіцяв – і він покаже шоу, скористається моментом. Лови момент! Він забере ці титули! Він хоче цього. Він так нам сказав, і ми стоїмо за ним горою", – розповів Дон Чарльз у коментарі talkSPORT.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. У серпні 2023 року в першому бою українець переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

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