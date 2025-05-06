Геннадій Сартинський розраховує на майбутньому континентальному старті на п'ять підопічних.

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський оголосив заявку команди на майбутній чемпіонат Європи, який відбудеться наприкінці травня.

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До неї зокрема увійшли срібний призер попередньої першості в особистому багатоборстві Олег Верняєв і бронзовий призер в опорному стрибку Назар Чепурний.

Також у заявці, яку озвучив Сартинський у коментарі Суспільне Спорт, присутні Владислав Грико, Стасіс Бутримас і Дмитро Прудко.

До слова, усі гімнасти, яких Сартинський назвав у складі, раніше заявили про готовність бойкотувати чемпіонат Європи. Вони незгодні з тим, що Українська федерація відсторонила тренера від участі в чемпіонаті Європи.

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