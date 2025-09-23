Інцидент стався в Техасі, але життю тренера ніщо не загрожує.

Гра юніорських бейсбольних команд у місті Кеті (штат Техас, США), що мала відбутися вранці в неділю, 21 вересня, так і не розпочалася, повідомляє NBC News.

Під час розминки на стадіоні, де мав відбутися матч, пролунало кілька пострілів. Молоді бейсболісти одразу ж залишили ігрове поле, проте одна з куль влучила в плече 27-річного однієї з команд. Ймовірно, вона зрикошетила від стовпа.

Імовірно, все, що трапилося, стало результатом того, що декілька місцевих жителів недалеко від стадіону відточували свої навички у стрільбі по мішенях. Їх уже допитала поліція.

Життю тренера зараз уже ніщо не загрожує.

