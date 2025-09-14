Чоловіча збірна України у стартовому матчі ЧС-2025 з волейболу зазнала нищівної поразки від Бельгії у трьох сетах – 16:25, 17:25, 22:25.

"Без сумніву, ми добре підготувалися до гри як тактично, так і психологічно. Були зосереджені і розпочали гру дуже добре. Але не треба забувати, що у нас були дуже "голодні" гравці, деякі з них, як-от наш ліберо, ніколи не грали на міжнародних турнірах. Це для нього уперше, і йому було непросто. Гадаю, ми зіграли дуже добре і заслужили на перемогу 3:0 за сетами.

Що ми знаємо про Україну? Майже все. Упродовж місяця готувалися до них: тактично, до деталей та інших речей. І гравці досить розумно реалізували більшість тактичних та технічних речей, які ми готували. Це було одним з ключових моментів гри.

У перших двох сетах ми майже не помилялися під час атак і подач. Але у третій партії ми почали потроху втрачати концентрацію. Проте після одного з таймаутів гравці зрозуміли цей момент і почали заново, бо головною темою було "закрити" цю гру. Вони це чудово зрозуміли", – розповів Емануеле Зіміні у коментарі для Суспільне Спорт.

16 вересня у другому турі ЧС-2025 Україна зіграє з командою Алжиру, а на Бельгію чекає зустріч з Італією.

