Оргкомітет Гран-прі Формули-1 у столиці Каталонії повідомив про плани зведення спеціальної трибуни.

Гран-прі Барселони-Каталонії в сезоні-2026 у чемпіонаті Формули-1 відбудеться за новозбудованої трибуни на честь дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо, повідомляє AS.

Трибуна буде розташована біля дев'ятого повороту траси. Її місткість становитиме 10 000 місць. Квитки на трибуну імені Алонсо реалізовуватимуть за зниженою ціною. Відомо, що вартість квитків буде від 216 до 333 євро.

Гран-прі Барселони-Каталонії у 2026 році має відбутися 12-14 червня. Також відомо, що Гран-прі Іспанії 11-13 вересня прийме нова траса в Мадриді.

Іспанець Фернандо Алонсо, нагадаємо, родом з Ов'єдо. Він є чемпіоном Формули-1 у сезонах 2005 та 2006 років.

