Трамп знову зашкварився – президент США зізнався в любові до Овєчкіна
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував побиття рекорду Вейна Грецкі в НХЛ.
На зустрічі з новообраним прем'єром Канади Марком Карні в Білому Домі Дональд Трамп згадав Вейна Грецкі та хокеїста з країни-терористки Овєчкіна.
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"Я дуже люблю Канаду. Я дуже поважаю канадців. Вейн Грецкі – великий. Так сталося, що зараз є дуже-дуже хороший хокеїст прямо тут, в Кепіталз, якого я дуже люблю. Він теж великий, міцний горішок. Тільки що побив рекорд. І він чудовий хлопець. У нас в НХЛ були команди з різних гравців. Але Канада – дуже особливе місце", – сказав Трамп.
Зазначимо, що президент США не назвав Овєчкіна за прізвищем, ймовірно, боячись знову зганьбитись і переплутати імена. Раніше він називав прем'єра Угорщини Віктора Орбана турецьким лідером.
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