На зустрічі з новообраним прем'єром Канади Марком Карні в Білому Домі Дональд Трамп згадав Вейна Грецкі та хокеїста з країни-терористки Овєчкіна.

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"Я дуже люблю Канаду. Я дуже поважаю канадців. Вейн Грецкі – великий. Так сталося, що зараз є дуже-дуже хороший хокеїст прямо тут, в Кепіталз, якого я дуже люблю. Він теж великий, міцний горішок. Тільки що побив рекорд. І він чудовий хлопець. У нас в НХЛ були команди з різних гравців. Але Канада – дуже особливе місце", – сказав Трамп.

Зазначимо, що президент США не назвав Овєчкіна за прізвищем, ймовірно, боячись знову зганьбитись і переплутати імена. Раніше він називав прем'єра Угорщини Віктора Орбана турецьким лідером.

Trump: "I love Canada. I have a lot of respect for the Canadians...You happen to have a very, very good hockey player right here on the Capitals, he is a big tough cookie too, just broke the record."



Alex Ovechkin is Russian. pic.twitter.com/kMvyj7YmZP — The Bulwark (@BulwarkOnline) May 6, 2025

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