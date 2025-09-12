Американський лідер надіслав дуже теплого листа Олександру Лукашенку, який активно допомагає Росії у війні проти України та інших злочинах.

"Шановний пане Лукашенку, Меланія та я щиро вітаємо вас з днем народження.

Ми особливо раді відзначити вражаючу перемогу білоруської тенісистки Аріни Соболенко на US Open у Нью-Йорку. Вона втілює все найкраще, що є у вашій країні. І ми знаємо, що ви, безперечно, пишаєтеся її здобутками.

Дивлячись уперед на прийдешній рік, ми молимося за ваше здоров’я та благополуччя, а також за подальший прогрес у досягненні наших спільних цілей від імені народу Сполучених Штатів та Білорусі", – йдеться у листі від Трампа.