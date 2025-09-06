У неділю, 7 серпня, відбудеться фінальний матч US Open серед чоловіків між Карлосом Алькарасом та Янніком Сіннером. Поєдинок збирається відвідати президент США Дональд Трамп, повідомляє The Athletic. Це буде його перша поява на тенісному матчі з 2015 року.

Алькарас впевнено здолав Джоковіча, Сіннер програв сет незручному супернику – стали відомі фіналісти US Open-2025

Зазначимо, що Трампа освистали під час його минулого візиту до Національного тенісного центру Біллі Джин Кінг. Тоді він відвідав чвертьфінал Відкритого чемпіонату США між Сереною та Вінус Вільямс.

До своєї першої президентської каденції Дональд Трамп був постійним відвідувачем стадіону Артура Еша. Нинішній очільник Білого дому мав там своє ложе, але відмовився від нього, коли вступив на посаду президента.

