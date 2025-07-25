Трамп відреагував на смерть Халка Хогана: "Ми втратили нашого великого друга"
Президент США Дональд Трамп прокоментував смерть легендарного 71-річного реслера Халка Хогана.
"Ми втратили нашого великого друга Халкстера. Халк Хоган був прихильником MAGA до мозку кісток – сильним, жорстким, розумним, але з величезним серцем.
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Халк виступив з абсолютно запальною промовою на Республіканському національному з'їзді, яка стала одним із найяскравіших моментів моєї президентської кампанії.
Він розважав шанувальників з усього світу, його культурний вплив був величезним. Дружині Халка, Скай, та родині ми висловлюємо наші найглибші співчуття та любов. Нам буде дуже не вистачати Халка Хогана", – написав Дональд Трамп у соцмережі TRUTH.
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