Команда Вашингтон Коммандерс виступає у лізі НФЛ з американського футболу. Голова Білого дому заявив, що заблокує дозвіл на будівництво нового стадіону клубу, якщо він не змінить назву на Вашингтон Редскінз, повідомляє ЕSPN.

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"Я можу ввести проти них обмеження. Якщо вони не повернуть собі колишню назву Вашингтон Редскінз і не позбудуться безглуздого прізвиська Коммандерс, я не укладу з ними угоду на будівництво стадіону у Вашингтоні", – написав президент США.

Відкриття нового стадіону Вашингтона заплановане на 2030 рік. Цікаво, що клуб мав назву Редскінз (Червоношкірі) з 1933-го, але відмовився від неї у 2020-му через протести. Активісти стверджували, що назва клубу є расистською.

Трамп також закликав бейсбольну команду Клівленд Гардіанс повернути собі історичну назву Клівленд Індіанс, яку було змінено у 2021 році. Варто відзначити, що власник Клівленда Метт Долан підтримував демократів на останніх виборах у США.

"Власник бейсбольної команди з Клівленда Метт Долан, який дуже політизований, тричі поспіль програв вибори через цю безглузду зміну назви. Якби він повернув назву Клівленд Індіанс, то, можливо, зміг би виграти. З індіанцями поводяться дуже несправедливо. Зробімо індіанців великими знову", – додав Трамп у соцмережі Truth Social.

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