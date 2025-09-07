Італієць Яннік Сіннер та Карлос Алькарас з Іспанії зустрінуться у фінальному матчі Відкритого чемпіонату США 2025 року. Для них ця зустріч стане третьою у фіналах мейджорів цього року.

Сіннер і Алькарас встановили досягнення, яке майже неможливо буде перевершити

Президент США Дональд Трамп є почесним гостем зустрічі. Він з’явився на матчі US Open вперше за останні 10 років. Тоді він як кандидат у президенти США був освистаний під час чвертьфінального матчу між сестрами Вільямс.

Зустріч між Сіннером та Алькарасом, згідно з останніми даними, має розпочатися о 21:50 за київським часом.

President Donald Trump has arrived for the US Open final between Sinner and Alcaraz pic.twitter.com/6IfakQFn6O — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025

