Трамп присутній на фіналі US Open-2025 серед чоловіків (ВІДЕО)
Президент США Дональд Трамп дивиться матч Відкритого чемпіонату США вперше за останні 10 років.
Італієць Яннік Сіннер та Карлос Алькарас з Іспанії зустрінуться у фінальному матчі Відкритого чемпіонату США 2025 року. Для них ця зустріч стане третьою у фіналах мейджорів цього року.
Сіннер і Алькарас встановили досягнення, яке майже неможливо буде перевершити
Президент США Дональд Трамп є почесним гостем зустрічі. Він з’явився на матчі US Open вперше за останні 10 років. Тоді він як кандидат у президенти США був освистаний під час чвертьфінального матчу між сестрами Вільямс.
Зустріч між Сіннером та Алькарасом, згідно з останніми даними, має розпочатися о 21:50 за київським часом.
Організатори US Open звернулись до трансляторів з незвичним проханням щодо Трампа