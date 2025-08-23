Культовий голкіпер Чикаго, Баффало, Детройта та Оттави Домінік Гашек розніс американських посадовців за нещодавні перемовини з РФ.

"Американський президент вихваляється перед світом фотографією з найбільшим злочинцем сучасності, Путіним, який відповідальний за смерті та каліцтва понад 1 мільйона людей.

Дружина Усика назвала єдину людину в США, яка не побоялась Путіна – сказала всю правду в очі диктатору

Дональд Трамп опустився на саме дно. У мене немає ніякої поваги до цієї людини", – заявив Домінік Гашек на своїй сторінці в соцмережі X.

Також легендарний хокеїст прокоментував слова Джей Ді Венса, який заявив, що Росії просто потрібна частина України й тоді війна закінчиться.

"Віце-президент США взагалі не розуміє цілей Росії. Або, що більш імовірно, він їх розуміє, але навмисно співпрацює з головним злочинцем XXI століття. Якщо бути точним, мета Путіна – стерти Україну з карти світу і поневолити її", – написав екс-воротар низки клубів НХЛ.

The American president is showing off to the world a photo of himself with the worst current criminal, Putin, responsible for the death and maiming of over 1 million people. Trump has sunk to the bottom. There is no respect for this man.

pic.twitter.com/7OnT1xryKx — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 22, 2025

The American vice president does not understand Russia's goals at all. Or, more likely, he understands them, but is deliberately collaborating with the greatest criminal of the 21st century. To be precise, Putin's goal is to wipe Ukraine off the map or at least enslave it. https://t.co/9czLT2cirD — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 21, 2025

