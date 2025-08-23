"Трамп опустився на саме дно": легенда НХЛ розкритикував президента США за вихваляння Путіна
Культовий голкіпер Чикаго, Баффало, Детройта та Оттави Домінік Гашек розніс американських посадовців за нещодавні перемовини з РФ.
"Американський президент вихваляється перед світом фотографією з найбільшим злочинцем сучасності, Путіним, який відповідальний за смерті та каліцтва понад 1 мільйона людей.
Дружина Усика назвала єдину людину в США, яка не побоялась Путіна – сказала всю правду в очі диктатору
Дональд Трамп опустився на саме дно. У мене немає ніякої поваги до цієї людини", – заявив Домінік Гашек на своїй сторінці в соцмережі X.
Також легендарний хокеїст прокоментував слова Джей Ді Венса, який заявив, що Росії просто потрібна частина України й тоді війна закінчиться.
"Віце-президент США взагалі не розуміє цілей Росії. Або, що більш імовірно, він їх розуміє, але навмисно співпрацює з головним злочинцем XXI століття. Якщо бути точним, мета Путіна – стерти Україну з карти світу і поневолити її", – написав екс-воротар низки клубів НХЛ.
