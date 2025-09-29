У Стамбулі відбувся форум IBA Sport + Business, повідомляє офіційний сайт Міжнародної боксерської асоціації. На цьому заході виступили син президента США Дональд Трамп-молодший, відомий боксер Менні Пак’яо та донька Мухаммеда Алі Рашида Алі Волш.

Міністр молоді та спорту України відреагував на дозвіл російським паралімпійцям виступати під своїм прапором

Під час форуму російський очільник IBA Умар Кремльов запропонував Трампу-молодшому спільно провести чемпіонат світу з боксу серед чоловіків у Дубаї.

"Спорт завжди був миротворцем, і так воно має залишатися. Мета боксу – надати спортсменам у всьому світі можливості забезпечити своє майбутнє, вільне від політики та сповнене нових шансів. Наше завдання – не лише організовувати найсучасніші змагання, а й забезпечити кожному молодому спортсмену свій шлях", – заявив Кремльов.

Зазначимо, що Міжнародна боксерська асоціація була позбавлена права проводити олімпійські боксерські турніри у 2023 році. Останній чемпіонат світу з боксу, який пройшов у вересні, відбувся під егідою World Boxing.

Нагадаємо, що Умар Кремльов є прихильником російського диктатора Володимира Путіна.

Усик дізнався своє місце в оновленому рейтингу The Ring – екс-суперник Олександра отримав болюче виключення