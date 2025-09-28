Індонезійський гімнаст Науфал Такдір Аль Барі помер після невдалого падіння під час підготовки до чемпіонату світу.

Як повідомляє Lequipe, 19-річний індонезійський спортсмен Науфал Такдір Аль Барі трагічно загинув у Росії під час тренувального збору. Він готувався до чемпіонату світу, який у жовтні відбудеться в Джакарті.

Як повідомила Федерація гімнастики Індонезії, інцидент стався близько двох тижнів тому під час занять у місті Пенза. Під час виконання вправи на перекладині юнак невдало приземлився у спеціальний басейн із поролоновими кубами та отримав важку травму шиї.

Директор місцевого спорткомплексу Олег Мінкарський уточнив, що гімнаст провів 12 днів у реанімації, однак лікарям не вдалося врятувати його життя.

Аль Барі з початку вересня перебував на тренуваннях у Пензі, маючи на меті не лише чемпіонат світу, але й далеку перспективу – участь в Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

