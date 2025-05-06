Сьогодні, 6 травня, відбувся перший поєдинок в межах другого раунду Кубка Стенлі. Читайте звіт про нього на "Футбол 24+".

Плей-офф НХЛ, 1/4 фіналу, 1-й матч

Торонто Мейпл Ліфс – Флорида Пантерс – 5:4 (3:1, 1:0, 1:3) (рахунок у серїі – 1:0)

Визначились пари 1/4 фіналу Кубка Стенлі – сітка плей-офф НХЛ

У першому матчі 1/4 фіналу плей-офф Національної хокейної ліги Торонто вдома в надрезультативному поєдинку здолав Флориду та повів у серії Кубка Стенлі.

Уже в першому періоді господарі зробили серйозну заявку на успіх, закинувши три шайби. Суперник відповів лише одним влучним кидком. У другій 20-хвилинці канадці збільшили свою перевагу. Флорида не опустила рук і в завершальному періоді спробувала перевернути гру – для овертайму не вистачило одного гола.

У складі Торонто дублем та асистом відзначився форвард Вільям Нюландер, вписавши своє ім'я в історію. Після цього матчу в доробку чемпіона світу у складі збірної Швеції стало 12 очок у перших семи іграх Кубка Стенлі – це четвертий результат в історії клубу та перший у XXI столітті. Більшу кількість очок, ніж у Нюландера, на такому відрізку ігор набирали Дерріл Сіттлер (18, 1977 року), Ленні Макдональд (15, 1977 року) та Горді Дріллон (13, 1939-го).

Варто згадати і про епізод, який стався на 11-й хвилині другого періоду. Нападник Флориди Сем Беннетт, намагаючись дотягнутися до шайби врізався корпусом в голову голкіпера Торонто Ентоні Столарза. Той упав на лід і схопився за шолом, гра була зупинена. Голкіпер канадців під'їхав до лави запасних, де його вирвало.

Нагадаємо, переможець пари Торонто – Флорида в наступному колі зустрінеться з найкращим у двобої Вашингтон – Кароліна.