– Хочу запитати вас про Олександра Усика. Наскільки сильно він все ще хоче продовжувати, тому що у нього травма, але він дуже активний з танцями та проведенням вільного часу, на який він повністю заслужив. Як гадаєте, наскільки сильно він хоче продовжувати?

– Я вважаю його справжнім спортсменом, який змагається. Не думаю, що він колись перестане хотіти цього. Я хочу сказати, що цей хлопець – чудовий приклад для наслідування для будь-якого молодого бійця. Час у певний момент наздожене кожного, але Усика поки явно ще не дістав. Я говорив це після бою з Дюбуа і дотримуюсь цієї думки.

Усик дізнався рішення WBO щодо захисту титулу – відомо, за яких умов він може його втратити

Я маю на увазі, що не хочу здихатися його, але який же зараз чудовий час, щоб завершити кар'єру, якщо ти Олександр Усик! Хлопець буквально пройшов бокс. У крузервейті він їздив до кожного опонента на його територію, щоб перемогти їх там. Потім він перейшов у супертяжі, побив Чісору, двічі побив Джошуа, побив двічі Дюбуа і побив двічі Ф'юрі. Він абсолютний чемпіон світу, чого ще лишилося досягти?

Хіба бій із Джозефом Паркером тебе мотивує? Якщо ти Олександр Усик, то, можливо, тому що ти хочеш продовжувати боксувати. Та я не знаю. Іноді, коли ми говоримо про таку спадщину, просто уявіть – ти сидиш у кімнаті для відпочинку у своєму маєтку, де висять усі титули від крузервейту до надважкої ваги, і ти кажеш: "Я пройшов бокс. Я був непереможним". Спадщина справді приходить лише після факту завершення кар'єри. Ми згадуватимемо Олександра Усика, як справжнього великого бійця. Він такий і є – справжній великий боєць.

– Я впевнений, вас дуже дратує, що жоден з ваших бійців не здолав Усика, але він не може не подобатися, чи не так?

– Він чудовий боєць. Олександра Усика не можна не любити. Його треба поважати, і нам треба бути вдячними, що у нас є така людина, як він, тому що, як я казав, він справжній приклад для наслідування, – резюмував Хірн в інтерв'ю Sky Sports.