Український стрибун у висоту Олег Дорощук програв на етапі Діамантової ліги чинному олімпійському чемпіону Гамішу Керру (2,33 метра) та поступився за кількістю спроб американцю Джувону Гаррісону.

Дорощук вп'яте поспіль став призером етапу Діамантової ліги

"Дуже погано стрибалося. Технічно не вистачає мені, бо пропустив два місяці нормальних тренувань. Це як раз той період, коли мав тренуватися. Тому й результат такий. Боровся і все. Витиснув з себе 2,28 м, але жахливо. За технікою – відкат на два роки. Так, (ще гірше, ніж на чемпіонаті України).

Причини? Через травму не тренувався два місяці. Стрибкових та технічних тренувань у мене взагалі не було. Перед чемпіонатом України тричі пострибав на тренуваннях, а вже після нього не стрибав. Відсутність технічних тренувань дає такий негарний результат.

Я зараз якраз на шостому місці, 13 балів у мене. Після мене чех (Штефела), 11 балів. У Брюсселі все визначиться: чи залишуся на шостому, чи піднімуся вище (або ж опущуся). Чи є шанси виправити помилки перед Брюсселем? Може, згадаю, як треба нормально стрибати", – цитує Дорощука Суспільне Спорт.

Наступний етап Діамантової ліги 2025 року, де будуть змагання чоловіків у стрибках у висоту, відбудуться у Брюсселі 22 серпня.

Рекорд сезону Дорощука ледь встояв на етапі Діамантової ліги у Монако – результат українця тримається з березня