Сокіл збирається виступати в чемпіонаті Румунії у наступному сезоні, повідомляє Sport.ua. Кияни прагнуть поєднувати матчі іноземної першості з виступами у чемпіонаті України.

Сокіл підсилився результативним нападником Київ Кепіталз

Зазначається, що участь Сокола у чемпіонаті Румунії стала можливою після того, як спонсором клубу стала беттингова компанія з ліцензією на діяльність у Румунії. Наразі команда перебуває за кордоном, де планує провести 5 товариських матчів. Варто відзначити, що у п'яти клубах чемпіонату Румунії грають російські хокеїсти

Нагадаємо, що чинний віце-чемпіон України Київ Кепіталз наступного сезону виступатиме у Балтійській хокейній лізі.

