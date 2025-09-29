Ріка Кіхіра два роки не виступала після перелому щиколотки.

Японська фігуристка Ріка Кіхіра оголосила про перехід з одиночного катання в танці на льоду.

Україна здобула єдину путівку на Олімпіаду-2026 у фігурному катанні – ганьби вдалося уникнути

"Рада повідомити, що створюю пару з Шинго Нісіямою. Я збираюся спробувати себе в танцях на льоду.

Хотіла б подякувати своїй сім'ї, партнерам і спонсорам, які підтримали мене в цьому випробуванні, а також Шинго, який подарував мені новий шанс у моїй кар'єрі фігуристки.

Буду продовжувати старанно працювати над досягненням своєї мрії", – написала Кіхіра у мережі Х.

23-річна Ріка Кіхіра є дворазовою переможницею Турніру чотирьох континентів – у 2019 і 2020 роках. У сезоні-2018/19 вона була переможницею фіналу Гран-прі, на командному чемпіонаті світу 2019 року вона завоювала срібло, а 2021 року виборола бронзу.

Кіхіра з сезону-2022/23 не виступала через перелом правої щиколотки.

В ISU поставили крапку у розмовах щодо повернення росіян на чемпіонати світу та Європи з фігурного катання