Фабіо Вордлі розповів про свої найближчі плани та про бажання.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у надважкому дивізіоні Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) зізнався, чого чекає від найближчого свого бою проти новозеландця Джозефа Паркера.

"Для мене є величезною мотивацією потенційний бій з Усиком. Це моя мрія – вийти проти нього на ринг та битися за титул чемпіона світу. Проте спочатку потрібно провести бій 25 жовтня проти Паркера, а тоді планувати наступний крок.

Зараз на мене чекає найскладніше випробування в моїй кар'єрі. Джозеф – дуже сильний суперник, який надав мені таку можливість. Я неодноразово просив свого промоутера Френка Воррена організувати мені гучний бій. Він розумів, що Усик зараз недоступний і знайшов найсильнішого суперника на цей час", – цитує Вордлі Sky Sports.

Поєдинок Ворлді – Паркер відбудеться 25 жовтня у Лондоні на арені О2. Переможець бою стане суперником абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика. Такий поєдинок можливий у 2026 році.

