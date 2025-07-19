Німець Агіт Кабаєл поділився думкою про майбутній мегафайт за абсолют у суперважкому дивізіоні.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у хевівейті Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО), який не знає в кар'єрі невдач, оцінив майбутній поєдинок українця Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Усик проти Дюбуа: онлайн-трансляція бою-реваншу

"Перші 4-5 раундів будуть дуже важливими в цьому бою. Дюбуа дуже небезпечний у перших п'яти раундах, але Усик дуже розумний, з дуже високим боксерським інтелектом. Це буде дуже цікавий бій. Мій прогноз – Усик переможе за очками", – заявив Кабаєл у коментарі BoxNation.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться ввечері 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. У серпні 2023 року Олександр виграв перший бій у Даніеля технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

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