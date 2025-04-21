Перемога українського боксера Віталія Стальченка не залишилася без уваги.

Український боксер здолав Ділана Раїча, який на 35 кг був важчим за Віталія. Стальченко зібрав низку компліментів після поєдинку.

Стальченко переміг боснійського супертяжа, вийшовши до 1/8 Гран-прі WBC з боксу – там його чекає ще один українець

"Хоробрий виступ українця Віталія Стальченка, який, поступаючись у вазі 78 фунтами (35 кг), здобув перемогу в поєдинку", – написав у своїх соцмережах президента WBC Маурісіо Сулеймана.

А ось президент WBC Ukraine Микола Ковальчук вдало відзначив, що українець "бився з ведмедем, а не людиною".

В 1/8 турніру Стальченко зустрінеться з іншим українцем Цотне Рогавою, який у попередньому етапі нокаутував Льюїса Кларка.