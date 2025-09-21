"Знову Токіо, знову бронза. Нагорода є нагорода. На жаль, сезон завершено, а завдання не виконані взагалі. Але нічого, працюємо далі. Наступного року повернемося з більшими силами, з мотивацією стрибати вище та здобувати золоті нагороди.

Магучіх неочікувано розділила третє місце у фіналі ЧС-2025 – сенсаційна конкурентка побила рекорд життя

Знову те саме: одна бронза на всю команду. Але треба насолоджуватися тим, що є. Це мій шлях, а отже я маю пройти його, проаналізувати та повернутися сильнішою. Що зараз аналізувати? По розбігу на 2 м... На 1,97 м була дуже гарна спроба, я гарно бігла, але чомусь на 2,00 м та 2,02 м не зробила те саме у своїй дузі.

Чи вплинула погода на виступ? Всі в однакових умовах. Всі чекали на дощ, очікували своєї спроби. Запам'ятаємо ці змагання на все своє життя. Дощ, така атмосфера, коли після приземлення на мат ти падаєш у басейн – це запам'ятовується назавжди. Таке життя, така погода, ми нічого не можемо змінити", – сказала Ярослава Магучіх в коментарі для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Магучіх розділила третє місце з Ангеліною Топіч з Сербії. Найкращим результатом українки в Токіо стала планка 1,97 м.

