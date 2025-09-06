"Такі боксери, як Усик, мають стрибучий стиль і латеральний рух, як в аматорському боксі. Він провів 300-400 боїв. Ти не поб’єш його, намагаючись перебоксувати його. Ти можеш побити його, затягнувши в бійку, змусивши його стати на задню ногу.

Директор команди Усика відреагував на сумніви у травмі українця: "Ми ухвалюємо рішення заради результатів"

Але це потрібно робити безпечно. Потрібно скорочувати дистанцію безпечно. Джошуа не зміг цього зробити, Ф’юрі теж, а Чісора зміг (у бою проти Усика – прим.), – сказав Деметріадес в інтерв'ю Boxing King Media.

Нагадаємо, Олександр Усик боксував з Дереком Чісорою у 2020 році. Тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. 19 липня 2025 року Усик нокаутував Даніела Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Український боксер пояснив свій вихід під російську музику на Гран-прі WBC