22 листопада на арені ANB Arena відбудуться одразу чотири поєдинки за звання чемпіона світу, повідомляє The Ring.

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Головною подією вечора стане поєдинок між чемпіоном світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Девідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та британським боксером Ентоні Ярдом (27-3, 24 КО). В андеркарді планується провести двобій між володарем титулу WBO у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Браяном Норманом (28-0, 22 КО) із США та його співвітчизником, чемпіоном світу у двох вагових категоріях Девіном Хейні (32-0, 15 КО).

Крім того, в Ер-Ріяді відбудеться бій за вакантний пояс WBO у легкій вазі, яким раніше володів Кейшон Девіс. Нового чемпіона світу визначать два непереможні боксери – британець Сем Ноукс (17-0, 15 КО) та американець Абдулла Мейсон (19-0, 17 КО).

У ще одному поєдинку паундовий боксер Джессі Родрігес (21-0, 14 КО) який володіє титулом WBC, зустрінеться з чемпіоном світу WBA Фернандо Мартінесом (18-0, 9 КО). Переможець двобою об'єднає чемпіонські пояси.

Нагадаємо, що у 2023 році Девін Хейні переміг за очками українського боксера Василя Ломаченка. Девід Бенавідес минулого року боксував з екс-чемпіоном світу з України Олександром Гвоздиком. Американець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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