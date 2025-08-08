Анжеліка Терлюга поступилася у півфіналі турніру у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга на півфінальній стадії Всесвітніх іграх з карате у вазі до 55 кілограмів зазнала поразки від представниці Китаю Юй Чунь Вей – 1:9.

Українка зможе захистити титул чемпіонки Всесвітніх ігор у карате – відомо, коли це має статися

Програвши, Терлюга виступить у сутичці за бронзу, де їй знову протистоятиме чилійка Валентіна Іваніна Торо Менесус. Анжеліка вже мала зустріч з нею у групі та програла з рахунком 0:5.

Поєдинок за третє місце на Всесвітніх іграх розпочнеться о 13:25 за київським часом.

Українську делегацію не пускали на відкриття Всесвітніх ігор в Китаї – причина дивує