Терлюга втратила звання чинної чемпіонки Всесвітніх ігор з карате, але має шанс на медаль
Анжеліка Терлюга поступилася у півфіналі турніру у ваговій категорії до 55 кілограмів.
Українська каратистка Анжеліка Терлюга на півфінальній стадії Всесвітніх іграх з карате у вазі до 55 кілограмів зазнала поразки від представниці Китаю Юй Чунь Вей – 1:9.
Програвши, Терлюга виступить у сутичці за бронзу, де їй знову протистоятиме чилійка Валентіна Іваніна Торо Менесус. Анжеліка вже мала зустріч з нею у групі та програла з рахунком 0:5.
Поєдинок за третє місце на Всесвітніх іграх розпочнеться о 13:25 за київським часом.
