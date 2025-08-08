Терлюга вийшла у фінал Всесвітніх ігор з карате після протесту на поразку від господарки змагань
Анжеліка Терлюга поступилася у півфіналі турніру у ваговій категорії до 55 кілограмів, але з результатом не погодилася.
Українська каратистка Анжеліка Терлюга на півфінальній стадії Всесвітніх іграх з карате у вазі до 55 кілограмів, здавалося, зазнала поразки від представниці Китаю Юй Чунь Вей – 1:9.
Програвши, Терлюга не капітулювала – українська команда подала протест на результат бою. Оргкомітет змагань підтримав прохання збірної України та оновив підсумок півфіналу – 4:3 на користь Терлюги.
У фіналі українка зустрінеться з чотириразовою чемпіонкою Європи Міаю Бітч з Німеччини. Початок сутички — о 14:30 за київським часом.
