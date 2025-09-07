Терлюга у своєму Instagram показала, як разом зі своєю маленькою дитинкою спускалась у ліфті до укриття, а також наслідки російської дронової атаки.

Росіяни пошкодили Палац Спорту в Одесі внаслідок нічної атаки – ФОТО

"Така сама діра вже давно всередині від цієї війни в кожного з нас, як у власника квартири, в яку вночі влучив шахед. Яка важка ніч була для нашого міста. Не спали, а тепер треба якось знайти сили на цей день. Як завжди", – написала Анжеліка у дописі.

До слова, внаслідок нічної атаки на Одесу постраждав місцевий Палац Спорту – у споруді вибухами повибивало вікна та двері, також дуже постраждав перший поверх та інфраструктура навколо.

Усик визначився із несподіваним наступним суперником – бій за незвичними правилами для українця