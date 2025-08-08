"Це моя перша медаль за майже два роки. Я випала з гри, тому що народила донечку. Мені було дуже важко повертатися, я мріяла про золоту медаль – але не очікувала, що зможу дістатися фіналу. Сьогодні був дуже драматичний день для мене, і врешті-решт – така нагорода. Я буду дуже її цінувати, це моя перша нагорода у новому статусі".

Терлюга принесла Україні першу медаль на Всесвітніх іграх-2025

Каратистка розповіла, що намагається поєднувати спортивні виступи та тренування з вихованням доньки.

"Я ще трохи намагаюся балансувати між тим, щоб бути мамою і атлеткою. Ви правильно сказали: зараз такий період, що Ніколь має всюди бути зі мною: вона усі тренувальні збори, змагання, всюди їздить зі мною. Коли настане період, що вона зможе бути вдома без мене, мені буде легше: легше тренуватися, легше налаштовуватися", – сказала Терлюга в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, у фіналі Всесвітніх ігор Анжеліка Терлюга на останніх секундах поступилася німкені Мії Бітч – 1:3. У півфіналі Анжеліці присудили поразку від китаянки Юй Чунь Вень, однак після протесту української команди рахунок поєдинку було змінено на користь Терлюги.

